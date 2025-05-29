Минздрав США расторг контракт с Moderna на создание вакцины от птичьего гриппа
Минздрав США расторг контракт с биотехнологической компанией Moderna на $766 млн по созданию вакцины для борьбы со штаммами птичьего гриппа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление организации.
В ходе ранних клинических исследований было доказано, что разработанная вакцина безопасна и хорошо переносится, говорится в заявлении компании. Moderna планировала перенести ее испытания на более позднюю стадию при финансовой поддержке минздрава США и социальных служб. Но ведомство направило компании уведомление об отмене своего решения.
Директор по коммуникациям американского ведомства Эндрю Никсон заявил, что минздрав после проверки принял решение о том, что дальнейшие инвестиции в вакцину «не были оправданы ни с научной, ни с этической точки зрения». Он добавил, что разработанная вакцина недостаточно протестирована.
«Мы не собираемся тратить деньги налогоплательщиков на повторение ошибок предыдущей администрации, которая скрывала законные опасения по поводу безопасности от общественности», – заключил Никсон.
Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель заявил, что Moderna продолжит изучать другие пути развития программы.
Правительство США выделило компании Moderna $176 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа в июле 2024 г. Планировалось, что средства, полученные от управления по перспективным биомедицинским исследованиям и разработкам США, будут использованы для завершения поздней стадии разработки и тестирования предпандемической вакцины.
В марте того же года американские власти сообщили о первой вспышке вируса птичьего гриппа H5N1 среди молочного скота. Ученые были обеспокоены тем, что воздействие вируса на птицу и молочные продукты может увеличить риск того, что вирус мутирует и приобретет способность легко распространяться среди людей.