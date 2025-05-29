Минздрав США расторг контракт с Moderna на создание вакцины от птичьего гриппа

В ходе ранних клинических исследований было доказано, что разработанная вакцина безопасна и хорошо переносится, говорится в заявлении компании. Moderna планировала перенести ее испытания на более позднюю стадию при финансовой поддержке минздрава США и социальных служб. Но ведомство направило компании уведомление об отмене своего решения.