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Минздрав США расторг контракт с Moderna на создание вакцины от птичьего гриппа

Ведомости

Минздрав США расторг контракт с биотехнологической компанией Moderna на $766 млн по созданию вакцины для борьбы со штаммами птичьего гриппа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

В ходе ранних клинических исследований было доказано, что разработанная вакцина безопасна и хорошо переносится, говорится в заявлении компании. Moderna планировала перенести ее испытания на более позднюю стадию при финансовой поддержке минздрава США и социальных служб. Но ведомство направило компании уведомление об отмене своего решения.

Директор по коммуникациям американского ведомства Эндрю Никсон заявил, что минздрав после проверки принял решение о том, что дальнейшие инвестиции в вакцину «не были оправданы ни с научной, ни с этической точки зрения». Он добавил, что разработанная вакцина недостаточно протестирована.

«Мы не собираемся тратить деньги налогоплательщиков на повторение ошибок предыдущей администрации, которая скрывала законные опасения по поводу безопасности от общественности», – заключил Никсон.

Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель заявил, что Moderna продолжит изучать другие пути развития программы.

Правительство США выделило компании Moderna $176 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа в июле 2024 г. Планировалось, что средства, полученные от управления по перспективным биомедицинским исследованиям и разработкам США, будут использованы для завершения поздней стадии разработки и тестирования предпандемической вакцины.

В марте того же года американские власти сообщили о первой вспышке вируса птичьего гриппа H5N1 среди молочного скота. Ученые были обеспокоены тем, что воздействие вируса на птицу и молочные продукты может увеличить риск того, что вирус мутирует и приобретет способность легко распространяться среди людей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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