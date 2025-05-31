Министр финансов Германии мог заблокировать решение Мерца о поставках Taurus
Предполагаемое решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus вооруженным силам Украины (ВСУ) могло быть заблокировано министром финансов Германии Ларсом Клингбайлом. Об этом пишет издание The Guardian.
Клингбайль – представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая является партнером ХДС/ХСС Мерца по коалиции в правительстве. The Guardian пишет, что «есть серьезные подозрения», что министр финансов заблокировал решение канцлера.
«Этот эпизод напомнил паралич, изуродовавший предыдущее коалиционное правительство», – пишет издание. По данным The Guardian, правительство ФРГ сейчас отступило на позицию «стратегической неопределенности» относительно поставок. Власти ФРГ могут сосредоточиться на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет.
Мерц 26 мая объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Берлин не раскрывал, будут ли поставлены Taurus Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов 28 мая говорил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.