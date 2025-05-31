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Министр финансов Германии мог заблокировать решение Мерца о поставках Taurus

Ведомости

Предполагаемое решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus вооруженным силам Украины (ВСУ) могло быть заблокировано министром финансов Германии Ларсом Клингбайлом. Об этом пишет издание The Guardian.

Клингбайль – представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая является партнером ХДС/ХСС Мерца по коалиции в правительстве. The Guardian пишет, что «есть серьезные подозрения», что министр финансов заблокировал решение канцлера.

«Этот эпизод напомнил паралич, изуродовавший предыдущее коалиционное правительство», – пишет издание. По данным The Guardian, правительство ФРГ сейчас отступило на позицию «стратегической неопределенности» относительно поставок. Власти ФРГ могут сосредоточиться на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет.

Мерц 26 мая объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Берлин не раскрывал, будут ли поставлены Taurus Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов 28 мая говорил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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