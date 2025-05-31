Украинские военные самолеты подключат к Wi-Fi НАТО
Боевые самолеты, находящиеся на вооружении украинской армии, а также системы ПВО Patriot будут подключены к так называемому «военному Wi-Fi» НАТО. Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, ее слова приводит украинское издание «Кореспондент.net».
Черногоренко сообщила о подписании лицензионного соглашения на использование программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).
«Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – «военного Wi-Fi» НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), предоставленными в качестве международной военной помощи», – рассказала Черногоренко.
Было отмечено, что так как CSI применяется большинством государств альянса, ее внедрение «обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».
В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в республику поступили нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО сообщали, что к отправке на Украину готовятся дополнительные истребители-бомбардировщики. Там подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется.
25 мая министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс анонсировал отправку Киеву последнего F-16. По его словам, вскоре в республике будут все 24 обещанных ей истребителя.