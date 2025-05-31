Украинские военные самолеты подключат к Wi-Fi НАТО

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в республику поступили нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО сообщали, что к отправке на Украину готовятся дополнительные истребители-бомбардировщики. Там подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется.