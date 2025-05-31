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Украинские военные самолеты подключат к Wi-Fi НАТО

Ведомости

Боевые самолеты, находящиеся на вооружении украинской армии, а также системы ПВО Patriot будут подключены к так называемому «военному Wi-Fi» НАТО. Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, ее слова приводит украинское издание «Кореспондент.net».

Черногоренко сообщила о подписании лицензионного соглашения на использование программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

«Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – «военного Wi-Fi» НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), предоставленными в качестве международной военной помощи», – рассказала Черногоренко.

Было отмечено, что так как CSI применяется большинством государств альянса, ее внедрение «обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в республику поступили нескольких американских истребителей F-16 от западных партнеров. В апреле в НАТО сообщали, что к отправке на Украину готовятся дополнительные истребители-бомбардировщики. Там подтвердили, что часть F-16 уже находится на территории страны и активно используется.

25 мая министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс анонсировал отправку Киеву последнего F-16. По его словам, вскоре в республике будут все 24 обещанных ей истребителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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