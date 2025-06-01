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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Встреча запланирована на 2 июня
Ведомости

Делегация представителей России прибыла в Стамбул для встречи с украинской стороной, передает ТАСС. Переговоры назначены на 2 июня в 13:00.

Разговор должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле. В состав российской делегации вошли: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Киева вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Он сообщил о планах передать украинской стороне на встрече меморандум, в котором изложена позиция России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Решение о создании меморандума, который затем может привести к подписанию мирного договора (при соблюдении условий обеих сторон), было принято на первых прямых переговорах России и Украины с 2022 г. Они прошли 16 мая в президентском офисе Долмабахче на берегу Босфора в Стамбуле. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, чтобы получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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