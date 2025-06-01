Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Решение о создании меморандума, который затем может привести к подписанию мирного договора (при соблюдении условий обеих сторон), было принято на первых прямых переговорах России и Украины с 2022 г. Они прошли 16 мая в президентском офисе Долмабахче на берегу Босфора в Стамбуле. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». Российские солдаты и мирные жители сначала были направлены в Белоруссию, чтобы получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем вернулись на родину.