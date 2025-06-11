Российского посла вызвали в МИД Финляндии
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Финляндии в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщило финское издание Yle.
Встреча пройдет 11 июня.
10 июня минобороны Финляндии зафиксировало предполагаемое нарушение воздушного пространства российским военным самолетом у побережья Порвоо.
С 16 по 27 июня в Финляндии пройдут учения ВВС НАТО Atlantic Trident. Страна задействует более 40 самолетов и около 1000 человек личного состава. В учениях примут участие американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС и французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.