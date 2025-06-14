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Иранские военные взяли в плен израильского летчика

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Иранские военные взяли в плен израильского летчика, сообщает иранское агентство Nour News.

«Пилот израильского истребителя был взят в плен несколько минут назад военными сухопутных сил Ирана», – говорится в сообщении.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что на фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки.

В ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены как против его ядерной программы, так и против высшего военного командования. Атака продолжалась и в течение дня.

Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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