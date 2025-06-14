Иранские военные взяли в плен израильского летчика
«Пилот израильского истребителя был взят в плен несколько минут назад военными сухопутных сил Ирана», – говорится в сообщении.
Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что на фоне атак Израиля по Ирану рассматривается вопрос закрытия Ормузского пролива, по которому суда поставляют нефть на мировые рынки.
В ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены как против его ядерной программы, так и против высшего военного командования. Атака продолжалась и в течение дня.
Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.