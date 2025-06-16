Генштаб ВСУ выделил новое направление фронта из-за ситуации в Сумской области
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о выделении нового направления фронта – Северо-Слобожанского – в связи с активным наступлением российских войск в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Оно появится в сводках с 16 июня. Кроме того, Харьковское направление будет переименовано в Южно-Слобожанское.
13 июня российские военные взяли под контроль село Яблоновка в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в Донецкой народной республике (ДНР).
12 июня армия России установила контроль над населенными пунктами Петровское и Алексеевка в ДНР. Боевые действия за эти территории вели подразделения группировки войск «Центр». 8 июня Минобороны сообщало, что подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу ДНР и продолжили наступательные действия на территорию Днепропетровской области. В тот же день был установлен контроль над поселком Заря. А 4 июня российские войска заняли Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области.