Генштаб ВСУ выделил новое направление фронта из-за ситуации в Сумской области

12 июня армия России установила контроль над населенными пунктами Петровское и Алексеевка в ДНР. Боевые действия за эти территории вели подразделения группировки войск «Центр». 8 июня Минобороны сообщало, что подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу ДНР и продолжили наступательные действия на территорию Днепропетровской области. В тот же день был установлен контроль над поселком Заря. А 4 июня российские войска заняли Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области.