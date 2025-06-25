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Встреча Трампа и Зеленского стартовала на саммите НАТО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на корреспондента в Гааге.

Несколько часов назад Трамп подтвердил, что его разговор с Зеленским состоится. Тогда он сообщил, что темой для обсуждения станут «трудности» украинского президента и конфликт страны с Россией.

До этого, отмечая неясность вопроса, издание Politico написало со ссылкой на источник, что американский лидер на борту самолета по пути на саммит НАТО заявил, что встреча «вероятно» произойдет. В материале было указано, что диалог глав государств будет проходить на фоне уменьшения внимания к конфликту России и Украины и усилившегося внимания мирового сообщества к ситуации на Ближнем Востоке.

Перед вылетом на саммит Трамп также сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.

Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – состоялась в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, когда там проходили похороны папы Франциска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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