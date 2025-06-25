Встреча Трампа и Зеленского стартовала на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на корреспондента в Гааге.
Несколько часов назад Трамп подтвердил, что его разговор с Зеленским состоится. Тогда он сообщил, что темой для обсуждения станут «трудности» украинского президента и конфликт страны с Россией.
До этого, отмечая неясность вопроса, издание Politico написало со ссылкой на источник, что американский лидер на борту самолета по пути на саммит НАТО заявил, что встреча «вероятно» произойдет. В материале было указано, что диалог глав государств будет проходить на фоне уменьшения внимания к конфликту России и Украины и усилившегося внимания мирового сообщества к ситуации на Ближнем Востоке.
Перед вылетом на саммит Трамп также сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.
Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – состоялась в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, когда там проходили похороны папы Франциска.