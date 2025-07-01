Израиль пригрозил хуситам ударом после ракетной атаки с территории Йемена
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением в адрес йеменских хуситов после того, как израильские ВВС успешно перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает The Times of Israel.
«С Йеменом поступят так же, как с Тегераном. После того как мы обезглавим змею в Тегеране, мы нанесем удар по хуситам в Йемене», – заявил Кац, подчеркнув, что Израиль не оставит без ответа попытки атак на свою территорию.
28 июня правящее на севере Йемена шиитское военно-политического движение «Ансар Алла» осуществило ракетную атаку по Израилю. Удар был нанесен по цели в городе Беэр-Шева на юге Израиля.