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Трамп не допустит избрания мэром Нью-Йорка «сумасшедшего коммуниста» Мамдани

Ведомости

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал кандидата от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Американский лидер назвал его «сумасшедшим коммунистом» и пообещал помешать ему «разрушить Нью-Йорк».

«Будьте уверены, у меня есть все рычаги и все карты. Я спасу Нью-Йорк и снова сделаю его «горячим» и «великим», как я сделал это со старыми добрыми Соединенными Штатами!» – написал Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

Мамдани, родившийся в 1991 г. в Уганде в семье известного антрополога и режиссера Миры Наир, получил образование африканиста. В студенческие годы в Боудин-колледже (штат Мэн) он соосновал ячейку движения «Студенты за справедливость в Палестине». Позже Мамдани работал консультантом по предотвращению конфискации имущества, что, по его собственному признанию, подтолкнуло его к политической карьере.

Впервые он был избран в ассамблею (совет) Нью-Йорка в 2020 г., победив на праймериз и получив 98,5% голосов на выборах. Республиканцы не выдвигали своих кандидатов в его округе, где он одержал уверенную победу. Аналогичные результаты повторились на промежуточных выборах 2022 г. (98,6%) и в кампании 2024 г. (98,5%).

Политическая повестка Мамдани сосредоточена на вопросах экономической справедливости с небольшим акцентом на права различных меньшинств. Как отмечает The New York Times, кандидату удалось заручиться поддержкой политически активной молодежи города, особенно леволиберальной аудитории. NYT подчеркивала высокие шансы Мамдани на победу на выборах мэра, особенно учитывая крайне низкий рейтинг действующего градоначальника Эрика Адамса, чья репутация пострадала из-за серии скандалов. Мамдани в настоящее время является фаворитом гонки.

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