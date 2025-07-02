Трамп не допустит избрания мэром Нью-Йорка «сумасшедшего коммуниста» Мамдани

Впервые он был избран в ассамблею (совет) Нью-Йорка в 2020 г., победив на праймериз и получив 98,5% голосов на выборах. Республиканцы не выдвигали своих кандидатов в его округе, где он одержал уверенную победу. Аналогичные результаты повторились на промежуточных выборах 2022 г. (98,6%) и в кампании 2024 г. (98,5%).