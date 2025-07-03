Приговор Гуцул объявят 5 августа
Приговор главе автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и ее соратнице Светлане Попан будет объявлен 5 августа. Об этом сообщила в суде судья Анна Кучереску, передает ТАСС.
Гуцул в последнем слове сказала, что никогда не нарушала закон и попросила оправдать ее.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении нее связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов.
Изначально суд определил главе Гагаузии меру пресечения в виде содержания под стражей, но затем ее заменили на домашний арест. Защита Гуцул предприняла попытку обжаловать это решение, требуя ее освобождения.
11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста политика на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив Гуцул статус домашнего ареста. 1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет.