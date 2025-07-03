Приговор Гуцул объявят 5 августа

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста политика на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив Гуцул статус домашнего ареста. 1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет.