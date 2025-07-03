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Дмитриев: в отношениях России и США началась новая глава

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Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 3 июля ознаменовал начало новой главы в отношениях двух стран. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», – написал он в X.

3 июля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент РФ анонсировал контакты в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Позже информацию о звонке подтвердил и сам Трамп в соцсети Truth Social.

Разговор президентов продлился почти час. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Трамп вновь поднял тему необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва продолжает искать пути политического урегулирования конфликта.

Прошлые контакты состоялись 14 июня, в день рождения Трампа. Путин предложил в июне выступить посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

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