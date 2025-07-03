Дмитриев: в отношениях России и США началась новая глава

3 июля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент РФ анонсировал контакты в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Позже информацию о звонке подтвердил и сам Трамп в соцсети Truth Social.