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Кремль анонсировал брифинг по итогам разговора Путина и Трампа

По данным Пескова, телефонный разговор лидеров двух стран уже идет
Ведомости

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас идет. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа», – пояснил Песков (цитата по ТАСС).

О текущем разговоре с Трампом Путин упомянул публично во время пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», где, обращаясь к участникам, поинтересовался, что можно передать американскому лидеру. Позже сам Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что готовится к разговору с Путиным.

Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

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