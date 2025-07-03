Кремль анонсировал брифинг по итогам разговора Путина и Трампа

Кремль анонсировал брифинг по итогам разговора Путина и ТрампаПо данным Пескова, телефонный разговор лидеров двух стран уже идет
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас идет. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа», – пояснил Песков (цитата по ТАСС).
О текущем разговоре с Трампом Путин упомянул публично во время пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», где, обращаясь к участникам, поинтересовался, что можно передать американскому лидеру. Позже сам Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что готовится к разговору с Путиным.
Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.