Кремль анонсировал брифинг по итогам разговора Путина и Трампа

О текущем разговоре с Трампом Путин упомянул публично во время пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», где, обращаясь к участникам, поинтересовался, что можно передать американскому лидеру. Позже сам Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что готовится к разговору с Путиным.