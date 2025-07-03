Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

3 июля Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что сегодня проведет разговор с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя международный разговор, сообщил, что Кремль проинформирует о нем после 18:00–19:00 мск.