Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

Трамп подтвердил телефонный разговор с ПутинымОн пройдет в 17:00 по московскому времени
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Буду говорить с президентом Путиным в 10:00 утра [17:00 мск]», – говорится в сообщении.
3 июля Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что сегодня проведет разговор с Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя международный разговор, сообщил, что Кремль проинформирует о нем после 18:00–19:00 мск.
Прошлые контакты состоялись 14 июня, в день рождения Трампа. Тогда Путин предложил выступить посредником в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.