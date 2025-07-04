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Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил, что его лишили гражданства РФ

Ведомости

Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства РФ. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Oxu.az.

Ибрагимов не уточнил, с чем, по его мнению, может быть связано такое решение. Тем не менее он сказал, что через несколько дней приедет в Азербайджан и даст комментарий по этому поводу.

Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана с гражданством РФ, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений.

1 июля в Азербайджане произошли аресты россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.

На фоне сложившейся ситуации МИД РФ рекомендовал российским гражданам тщательно оценивать необходимость поездок в Азербайджан. Тем гражданам, которые уже находятся на территории республики, советуют соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текущие вопросы двусторонних отношений обсуждались между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

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