Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил, что его лишили гражданства РФ
Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства РФ. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Oxu.az.
Ибрагимов не уточнил, с чем, по его мнению, может быть связано такое решение. Тем не менее он сказал, что через несколько дней приедет в Азербайджан и даст комментарий по этому поводу.
Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана с гражданством РФ, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений.
1 июля в Азербайджане произошли аресты россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
На фоне сложившейся ситуации МИД РФ рекомендовал российским гражданам тщательно оценивать необходимость поездок в Азербайджан. Тем гражданам, которые уже находятся на территории республики, советуют соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текущие вопросы двусторонних отношений обсуждались между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.