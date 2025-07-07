Хуситы сообщили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион»
Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, электростанции в Ашкелоне и израильским портам в Ашдоде и Хайфе. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Атаки совершались с применением гиперзвуковых баллистических ракет «Палестина-2» и беспилотников. Сариа утверждает, что они «успешно достигли своих целей и системы перехвата не смогли их перехватить».
7 июля вооруженные силы Израиля объявили о начале операции «Черный флаг» против хуситов в Йемене и ударили по портам Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса. Израильские военные также атаковали судно Galaxy Leader, которое стало символом хуситов в Красном море после того, как было захвачено несколько лет назад. В результате атаки пострадала электростанция Рас-Кантиб. По данным израильской армии, она использовалась хуситами в военных целях.
Днем ранее хуситы объявили об атаке на аэропорт «Бен-Гурион». Сообщалось, что для удара применялась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в момент удара работали системы противовоздушной обороны, ракета была перехвачена.