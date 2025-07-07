Хуситы сообщили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион»

7 июля вооруженные силы Израиля объявили о начале операции «Черный флаг» против хуситов в Йемене и ударили по портам Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса. Израильские военные также атаковали судно Galaxy Leader, которое стало символом хуситов в Красном море после того, как было захвачено несколько лет назад. В результате атаки пострадала электростанция Рас-Кантиб. По данным израильской армии, она использовалась хуситами в военных целях.