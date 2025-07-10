Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве
Аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве был атакован хуситами. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя вооруженных сил Йемена Яхья Сариа.
«Мы нанесли удар по аэропорту Лод (международный аэропорт имени Бен-Гуриона) в оккупированном Яффо с помощью ракеты «Зольфикар», – говорится в сообщении.
7 июля вооруженные силы Израиля объявили о начале операции «Черный флаг» против хуситов в Йемене и ударили по портам Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса. Кроме того, израильские военные также атаковали судно Galaxy Leader, которое стало символом хуситов в Красном море после того, как было захвачено несколько лет назад.
В тот же день Сариа заявлял о ракетных ударах по аэропорту «Бен-Гурион», а также по электростанции в Ашкелоне и израильским портам в Ашдоде и Хайфе.