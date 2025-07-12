МИД: меморандум России и ООН об экспорте сельхозпродукции из РФ не продлят
Меморандум между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, который был подписан в 2022 г., не будет продлен после 22 июля 2025 г., сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит «РИА Новости».
Вершинин напомнил, что срок действия документа истекает в конце июля, а при заключении меморандума его продление не предусматривалось. По его словам, меморандум задумывался как основа для совместных усилий «с тем, чтобы Россия, как крупнейший поставщик на мировой рынок продовольствия и удобрений, могла свободно, без каких-либо ограничений вносить свой вклад в продовольственную безопасность в мире».
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 г. Меморандум России и ООН был рассчитал на три года, на протяжении этого времени выполнялись обязательства обеих сторон. «Черноморская инициатива» была заключена в то же время с Украиной, но продлилась всего один год – это было соглашение о безопасном морском коридоре для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.
В конце мая в Кремле сообщили, что речь о зерновой сделке не идет, так как переговоры с Украиной имеют сейчас другую модальность. В том же месяце в МИД РФ подтвердили, что продление меморандума не предусмотрено и он прекратит действие 22 июля.