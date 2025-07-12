МИД: меморандум России и ООН об экспорте сельхозпродукции из РФ не продлят

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 г. Меморандум России и ООН был рассчитал на три года, на протяжении этого времени выполнялись обязательства обеих сторон. «Черноморская инициатива» была заключена в то же время с Украиной, но продлилась всего один год – это было соглашение о безопасном морском коридоре для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.