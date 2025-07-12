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Франция пришла к «историческому» решению о создании государства Новая Каледония

Ведомости

Париж и Новая Каледония объявили об «историческом» соглашении, согласно которому заморская территория останется французской, но будет объявлена новым государством. Об этом сообщает France 24.

13-страничное соглашение предусматривает установление гражданства Новой Каледонии и возможность для жителей совмещать этот статус с французским гражданством. Согласно документу, «государство Новая Каледония» будет закреплено в конституции Франции, и другие страны смогут его признавать. Соглашение также предполагает заключение пакта об экономическом и финансовом восстановлении, который будет включать в себя возобновление переработки никеля на территории. Одобрить документ должны будут обе палаты французского парламента, затем его вынесут на референдум в 2026 г. Премьер-министр Франсуа Байру заявил в публикации на X, что соглашение имеет «историческое значение».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал к переговорам, чтобы «выйти из тупика», в котором оказались лояльные Парижу силы и сторонники независимости. Год назад власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Они были связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта о праве участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. 

Макрон призвал избранных должностных лиц Новой Каледонии, а также «политических, экономических и общественных деятелей» выработать  «конституционные рамки» для территории. В результате, как пишет France 24, после 10 дней переговоров стороны согласились с необходимостью создания «Государства Новая Каледония».

Член законодательного собрания Франции Николя Метцдорф сообщил AFP, что «никаких дальнейших референдумов не планируется, за исключением референдума о подтверждении этого соглашения». Он также напомнил, что в результате прошлогодних беспорядков погибли 14 человек, а потери территории оцениваются в 2 млрд евро, из-за чего ВВП сократился на 10%.

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