Франция пришла к «историческому» решению о создании государства Новая Каледония

13-страничное соглашение предусматривает установление гражданства Новой Каледонии и возможность для жителей совмещать этот статус с французским гражданством. Согласно документу, «государство Новая Каледония» будет закреплено в конституции Франции, и другие страны смогут его признавать. Соглашение также предполагает заключение пакта об экономическом и финансовом восстановлении, который будет включать в себя возобновление переработки никеля на территории. Одобрить документ должны будут обе палаты французского парламента, затем его вынесут на референдум в 2026 г. Премьер-министр Франсуа Байру заявил в публикации на X, что соглашение имеет «историческое значение».