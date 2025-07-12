Лавров рассказал о борьбе РФ и КНДР против превращения Евразии в вотчину НАТО
Россия и Северная Корея борются против превращения Евразии в вотчину НАТО, зло должно отступить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.
«За то, чтобы наш огромный прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство», – сказал министр.
По его словам, Москва и Пхеньян хотят, чтобы «зло отступило», и предпринимают для этого практические шаги.
11 июля Лавров прибыл в КНДР. Официальный визит главы МИД РФ посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане российский министр сообщил, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и отметил вклад северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области. На следующий день Лавров был принят Ким Чен Ыном.