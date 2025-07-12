Армия Израиля нанесла точечный удар по югу Ливана

9 июля ЦАХАЛ ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» «Хезболлы» Хусейна Али Мужира, который управлял огневой мощью боевого крыла движения на юге Ливана. Уточнялось, что он организовал многочисленные нападения на Израиль и принял участие в попытках группировки разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Эти действия являются грубым нарушением договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.