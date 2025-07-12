Армия Израиля нанесла точечный удар по югу Ливана
Израильские военно-воздушные силы нанесли точечный удар по окрестностям города Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
По данным армии, целью удара был один из участников военного крыла ливанской группировки «Хезболла». В результате атаки он был ликвидирован.
9 июля ЦАХАЛ ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» «Хезболлы» Хусейна Али Мужира, который управлял огневой мощью боевого крыла движения на юге Ливана. Уточнялось, что он организовал многочисленные нападения на Израиль и принял участие в попытках группировки разместить артиллерийские мощности на юге Ливана. Эти действия являются грубым нарушением договоренностей между Тель-Авивом и Бейрутом о прекращении огня.
В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого стали необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы армии и изолировать радикальную палестинскую группировки «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.