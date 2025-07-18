Обстрел Энергодара со стороны Украины не сказался на работе ЗАЭС

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».