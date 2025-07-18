Обстрел Энергодара со стороны Украины не сказался на работе ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 17 на 18 июля обстреляли Энергодар, сообщает Telegram-канал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе – в пределах нормы», – говорится в сообщении.
Вечером 12 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) известило о стрельбе рядом с атомной электростанцией. «Большое количество выстрелов, которые повторно раздавались в течение примерно часа начиная с 22:00 по местному времени, было необычным», – говорится в сообщении МАГАТЭ. Внешний осмотр не обнаружил никаких признаков повреждений сооружения.
МАГАТЭ 10 июля сообщило о повышенных рисках для ЗАЭС из-за того, что ее питание осуществляется только по одной электролинии.
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».