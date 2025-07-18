Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Обстрел Энергодара со стороны Украины не сказался на работе ЗАЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 17 на 18 июля обстреляли Энергодар, сообщает Telegram-канал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Пределы и условия безопасности станции не нарушены. Радиационный фон в районе АЭС и городе – в пределах нормы», – говорится в сообщении.

Вечером 12 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) известило о стрельбе рядом с атомной электростанцией. «Большое количество выстрелов, которые повторно раздавались в течение примерно часа начиная с 22:00 по местному времени, было необычным», – говорится в сообщении МАГАТЭ. Внешний осмотр не обнаружил никаких признаков повреждений сооружения.

МАГАТЭ 10 июля сообщило о повышенных рисках для ЗАЭС из-за того, что ее питание осуществляется только по одной электролинии.

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных