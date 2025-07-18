Путин проведет международный телефонный разговор 18 июля

3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Это был шестой их разговор в этом году. В ходе диалога российский лидер поздравил американского коллегу с наступающим Днем независимости США. Российский президент напомнил о союзничестве стран в обеих мировых войнах.