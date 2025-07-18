Путин проведет международный телефонный разговор 18 июля
Президент РФ Владимир Путин 18 июля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Помимо этого Путин 18 июля примет в Кремле с докладом губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Это был шестой их разговор в этом году. В ходе диалога российский лидер поздравил американского коллегу с наступающим Днем независимости США. Российский президент напомнил о союзничестве стран в обеих мировых войнах.
В ходе брифинга 16 июля Песков говорил, что в ближайшее время телефонный разговор лидеров России и США не запланирован, но он может быть быстро организован при возникновении такой необходимости.