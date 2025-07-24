В Киеве проходит третий день акций протеста против решения Зеленского о НАБУ
Возле театра Франко в Киеве началась новая акция протеста против решения Верховной рады и президента Украины Владимира Зеленского об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает интернет-газета «Страна».
Украинцы начали митинг, несмотря на то что в НАБУ и САП заявили об удовлетворении новым законопроектом Зеленского о передаче части полномочий генеральному прокурору.
«Страна» отмечает, что сегодня протестующих заметно меньше, чем в предыдущие два дня. Люди скандируют, «Коррупция убивает» и «Руки прочь от НАБУ и САП».
22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Документ поддержали 263 депутата, против выступили 13 парламентариев. В этот же день Зеленский подписал соответствующий проект. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги.
На фоне акций протеста Зеленский объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. Он уточнил, что ждет от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и генпрокурора Украины предложений норм, которые должны быть включены в документ.
24 июля Зеленский внес в Верховную раду проект о независимости НАБУ и САП. «Страна» писала, что в законопроекте отмечается, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Говорится также, что работники ведомства будут подчиняться только руководителю, его первому заместителю и заместителю. Согласно законопроекту, генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ.