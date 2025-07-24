В Киеве проходит третий день акций протеста против решения Зеленского о НАБУ

24 июля Зеленский внес в Верховную раду проект о независимости НАБУ и САП. «Страна» писала, что в законопроекте отмечается, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Говорится также, что работники ведомства будут подчиняться только руководителю, его первому заместителю и заместителю. Согласно законопроекту, генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ.