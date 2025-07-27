Иранские власти выступили против реализации проекта Зангезурского коридора

14 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян заявила, что передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается.