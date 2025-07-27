Иранские власти выступили против реализации проекта Зангезурского коридора
Иран воспринимает Зангезурский коридор как потенциальную угрозу своей национальной безопасности и усматривает в нем американо-израильский замысел. Об этом заявил старший советник лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти, передает Tasnim.
Установление контроля над Зангезурским коридором представляет собой геополитический маневр, спланированный Вашингтоном и Тель-Авивом, считает он. По мнению советника, цель этой инициативы – подорвать национальную безопасность Ирана и разрушить его стратегические связи.
«Такие планы, как “Зангезурский коридор”, реализуются как прикрытие для более широких геополитических проектов. Основная цель – разорвать связи Ирана с Кавказом и установить сухопутную блокаду Ирана и России на юге региона», – добавил Велаяти.
Зангезурский коридор – это проект транспортной артерии, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (эксклав Азербайджана) через Сюникскую область, расположенную на юге Армении. Длина маршрута составит примерно 40 км.
14 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян заявила, что передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается.