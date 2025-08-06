Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что в России на долю транспорта ежегодно приходится 11% всех выбросов. Это около 225 млн т в эквиваленте СО2. Всего в стране фиксируется около 2 млрд т выбросов в год. Как отмечали эксперты, улучшению экологической обстановки в мегаполисе способствует сокращение числа поездок горожан на личных автомобилях. Среди зеленых альтернатив – городские троллейбусы и трамваи.