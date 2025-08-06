Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов, следует из данных портала правовых актов.
Документ предусматривает сокращение выбросов до 65-67% к 2035 г. относительно уровня 1990 г. Такое обязательство возложено на правительство. Согласно указу, решение принято в целях реализации Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г.
Путин осенью 2023 г. утвердил новую климатическую доктрину России. По ней долгосрочной целью климатической политики является достижение (с учетом национальных интересов и приоритетов социально-экономического развития) не позднее 2060 г. баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением.
В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что в России на долю транспорта ежегодно приходится 11% всех выбросов. Это около 225 млн т в эквиваленте СО2. Всего в стране фиксируется около 2 млрд т выбросов в год. Как отмечали эксперты, улучшению экологической обстановки в мегаполисе способствует сокращение числа поездок горожан на личных автомобилях. Среди зеленых альтернатив – городские троллейбусы и трамваи.