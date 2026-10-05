Семь человек погибли в Китае при незаконных работах в заброшенной шахте
Семь человек погибли в Китае в ходе незаконных работ на заброшенной шахте. Об этом пишет The Paper со ссылкой на управление общественной безопасности Юян-Туцзя-Мяоского автономного уезда.
По данным полиции, 3 октября поступило сообщение о пропаже людей в закрытой заброшенной шахте на границе уездов Юян и Сюшань. Во время поисков правоохранители выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых.
В шахте были обнаружены тела семи погибших. По предварительной версии, во время незаконных работ из-за дождей произошло резкое затопление выработки, в результате чего люди утонули. Полиция задержала 21 человека, причастного к незаконной добыче.
В конце августа в Китае в районе КПП «Гьиронг» («Цзилун») на границе КНР и Непала в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района в результате схода селя погибли три человека, еще 558 числились пропавшими без вести.