На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

В апреле авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) загорелся во время проведения ремонтных работ на верфи. Возгорание было оперативно локализовано силами экипажа корабля и персонала судоремонтного предприятия. Пострадали три моряка. Им оказали медицинскую помощь, после чего они вернулись к исполнению служебных обязанностей.