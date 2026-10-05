На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
Пожар произошел на единственном французском атомном авианосце «Шарль де Голль» во время технического обслуживания в порту Тулона. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря.
Возгорание началось в техническом помещении площадью не более 10 кв. м рядом с авиационным ангаром. По предварительным данным, причиной стали работы по резке металла газовой горелкой.
Экипаж корабля приступил к тушению сразу после срабатывания пожарной сигнализации, позднее к нему присоединились пожарные военно-морской базы Тулона. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет. В морской префектуре также заявили, что ядерные установки авианосца не пострадали.
«Шарль де Голль» находится на техническом обслуживании с конца августа и должен оставаться в порту до начала декабря.
В апреле авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) загорелся во время проведения ремонтных работ на верфи. Возгорание было оперативно локализовано силами экипажа корабля и персонала судоремонтного предприятия. Пострадали три моряка. Им оказали медицинскую помощь, после чего они вернулись к исполнению служебных обязанностей.