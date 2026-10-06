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Сьерра-Леоне готова предоставить России земли в аренду для выращивания кофе

Анна Суслова

Россия может арендовать земли для выращивания кофе в Сьерра-Леоне, заявил в интервью ТАСС на полях IX международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития» посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

«Почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше? Поэтому я предлагаю так поступать российским бизнесменам. И наше государство готово им сдавать в аренду землю, чтобы они выращивали кофе, так как тогда бы через 3-4 года они могли бы уже воплотить и реализовать нашу мечту о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне», – сказал он.

Йонгаво добавил, что между Россией и Сьерра-Леоне существуют некоторые трудности в сфере товарооборота, однако у стран есть возможности, чтобы исправить это. Он также подчеркнул, что Сьерра-Леоне не входит в число крупнейших производителей кофе в Африке, однако продукция страны отличается высоким качеством.

4 октября эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что с начала 2026 г. натуральный кофе в России подешевел примерно на 2%. Он отметил, что стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 руб., зернового и молотого – до 2051 руб.

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