Сьерра-Леоне готова предоставить России земли в аренду для выращивания кофе

«Почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше? Поэтому я предлагаю так поступать российским бизнесменам. И наше государство готово им сдавать в аренду землю, чтобы они выращивали кофе, так как тогда бы через 3-4 года они могли бы уже воплотить и реализовать нашу мечту о том, чтобы привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне», – сказал он.