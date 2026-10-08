В Кремле ответили на мирные предложения Индии по Украине
Фрагментарные договоренности по Украине не позволят выйти на комплексное урегулирование конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирные предложения Индии.
«Мы приветствуем любые попытки, любые усилия государств, которые могут хоть как-то способствовать урегулированию вокруг Украины, хоть как-то могут помочь сподвигнуть киевский режим, а главное, европейцев на то, чтобы выйти все-таки в мирную фазу», – сказал Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что отдельные договоренности сами по себе не способны привести к полноценному урегулированию. Ранее представитель Кремля подчеркивал, что Москва выступает за комплексный мир, а не за временное перемирие.
7 октября Песков заявил о готовности Индии внести вклад в урегулирование конфликта и поблагодарил Нью-Дели за высказываемые инициативы. По данным Hindustan Times, индийская сторона предложила прекратить удары по энергетическим объектам и другой инфраструктуре, обеспечить поставки зерна и энергоносителей через черноморские порты и отказаться от атак на коммерческие суда.
31 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о поддержке всех мирных усилий по украинскому урегулированию. Путин в ответ сообщил, что Россия движется в направлении завершения конфликта.
11 сентября помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Моди обсуждали украинский конфликт во время переговоров в Нью-Дели.