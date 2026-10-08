Песков объяснил перенос встречи Путина и Пезешкиана на день раньше
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан решили провести встречу на день раньше запланированного срока из-за появившегося у них свободного времени. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, российский и иранский лидеры решили не откладывать переговоры до следующего дня и воспользоваться возможностью провести их в более спокойной обстановке.
8 октября Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом в рамках визита в Туркмению. Российский президент отметил позитивную динамику в отношениях Москвы и Тегерана и передал наилучшие пожелания Моджтабе Хаменеи. Путин также заявил о готовности России сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Президент РФ прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня. Путин уже встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и принял участие в торжественном приеме для лидеров стран СНГ. Глава российского государства также пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.