В Саудовской Аравии задержали граждан США за съемку последствий атаки хуситов
Власти Саудовской Аравии задержали граждан США за фотографирование последствий атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). На этом фоне американское посольство выпустило новое предупреждение о безопасности, призвав граждан учитывать возможные риски и перебои в поездках. Об этом сообщает Gulf News.
Дипмиссия предупредила о возможных отменах авиарейсов, закрытии воздушного пространства и других транспортных ограничениях. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и аэропортов.
Посольство также напомнило, что министерство внутренних дел Саудовской Аравии предостерегло от съемки, публикации и распространения сведений о перехваченных ракетах и беспилотниках, а также местах их падения. Такие действия могут повлечь юридическую ответственность. В дипмиссии подчеркнули, что находящиеся в стране иностранцы обязаны соблюдать местные законы.
Для сотрудников правительства США, работающих в Саудовской Аравии, установлены дополнительные ограничения. Им необходимо специальное разрешение для использования аэропортов страны, а поездки в пределах 20 миль от границы с Йеменом запрещены. Разрешение также требуется для посещения провинций Джизан, Асир и Наджран, а также городов Катиф, Янбу и Таиф.
При этом американская дипмиссия сообщила, что обычные и экстренные консульские услуги для граждан США продолжают предоставляться.
11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили. В тот же день представители движения «Ансар Аллах» предупредили авиакомпании об опасности использования аэропортов Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что воздушные гавани королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины, рассматриваются движением как цели для ударов.
12 октября министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман пообещал жесткий ответ на атаки хуситов.