В Саудовской Аравии задержали граждан США за съемку последствий атаки хуситов

11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили. В тот же день представители движения «Ансар Аллах» предупредили авиакомпании об опасности использования аэропортов Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что воздушные гавани королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины, рассматриваются движением как цели для ударов.