Галузин: Киев сорвал возобновление переговоров действиями во время выборов в ГД

Галузин также прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь на 60 дней для проведения выборов. По словам замглавы МИД РФ, Россия вряд ли будет «покупаться на заверения и обещания». Он отметил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва будет продолжать достигать целей спецоперации. Однако если выборы на Украине решат провести, то российский лидер отдаст приказ не наносить удары в день голосования.