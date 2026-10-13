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Главная / Политика /

Галузин: Киев сорвал возобновление переговоров действиями во время выборов в ГД

Анна Суслова

Украина из-за действий во время выборов в Госдуму сорвала возможность возобновить переговоры на текущем этапе. При этом Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы всегда были и остаемся открытыми для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию. А когда их проводить – как сказал президент Российской Федерации, это мы еще подумаем», – сказал он.

Галузин также прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь на 60 дней для проведения выборов. По словам замглавы МИД РФ, Россия вряд ли будет «покупаться на заверения и обещания». Он отметил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва будет продолжать достигать целей спецоперации. Однако если выборы на Украине решат провести, то российский лидер отдаст приказ не наносить удары в день голосования.

11 октября Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу Зеленского заявил, что Москва заинтересована не в перемирии, а в установлении долгосрочного мира.

11 октября газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа представила России три крупных экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине. Речь идет о возможности разблокировки замороженных российских активов на Западе, сделке по продаже части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока, а также снятии ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.

12 октября Песков заявил, что Москва продолжает контакты по вопросу энергетического перемирия с Киевом, о котором заявил Трамп.

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