Администрация Трампа оспорила решение о доступе CNN и Politico в Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой отменить решение о временном сохранении доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ.
Согласно документу, ответчики уведомили о подаче апелляции на решение и постановление суда от 13 октября 2026 г. Жалоба направлена в Апелляционный суд США по округу Колумбия.
Утром 14 октября Axios писал, что администрация президента Трампа должна продолжить предоставлять CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома, пока продолжается судебный процесс, инициированный тремя новостными организациями. Так постановил федеральный судья в США.
Трамп 18 сентября заявил о запрете доступа каналам CNN, MS Now и изданию Politico в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.
21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ их журналистов в Белый дом.
22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием президента США. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна была пройти без съемочной группы. Тогда же Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск СМИ. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.