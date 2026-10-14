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Главная / Политика /

Администрация Трампа оспорила решение о доступе CNN и Politico в Белый дом

Ксения Наумчик
The White House
The White House

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой отменить решение о временном сохранении доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ.

Согласно документу, ответчики уведомили о подаче апелляции на решение и постановление суда от 13 октября 2026 г. Жалоба направлена в Апелляционный суд США по округу Колумбия.

Утром 14 октября Axios писал, что администрация президента Трампа должна продолжить предоставлять CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома, пока продолжается судебный процесс, инициированный тремя новостными организациями. Так постановил федеральный судья в США.

Трамп 18 сентября заявил о запрете доступа каналам CNN, MS Now и изданию Politico в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ их журналистов в Белый дом.

22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием президента США. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна была пройти без съемочной группы. Тогда же Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск СМИ. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.

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