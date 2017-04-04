Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Борис Минц подселит к офисам

O1 Properties построит апартаменты за 4,5 млрд рублей около Павелецкого вокзала

Проект станет третьей очередью «Аврора бизнес парка»
Жилье сегодня гораздо более привлекательно для девелоперов, чем офисы
Жилье сегодня гораздо более привлекательно для девелоперов, чем офисы
В. Баранов / Ведомости

O1 Properties планирует построить комплекс апартаментов A-Residence в рамках третьей очереди бизнес-центра «Аврора бизнес парк» на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта в сфере недвижимости, работавшие с компанией. Гендиректор O1 Properties Александр Островский подтвердил это через представителя, уточнив, что компания – инвестор этого объекта общей наземной площадью 25 000 кв. м. Инвестиции в проект он оценивает в 4,5 млрд руб. Продажи начнутся во II квартале 2017 г., а сдать комплекс в эксплуатацию планируется в I квартале 2019 г., добавляет Островский.

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