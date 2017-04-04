O1 Properties построит апартаменты за 4,5 млрд рублей около Павелецкого вокзала

Жилье сегодня гораздо более привлекательно для девелоперов, чем офисы
В. Баранов / Ведомости
O1 Properties планирует построить комплекс апартаментов A-Residence в рамках третьей очереди бизнес-центра «Аврора бизнес парк» на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта в сфере недвижимости, работавшие с компанией. Гендиректор O1 Properties Александр Островский подтвердил это через представителя, уточнив, что компания – инвестор этого объекта общей наземной площадью 25 000 кв. м. Инвестиции в проект он оценивает в 4,5 млрд руб. Продажи начнутся во II квартале 2017 г., а сдать комплекс в эксплуатацию планируется в I квартале 2019 г., добавляет Островский.