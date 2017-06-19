Их бизнес в России в 2016 году принес убытки

YIT и «Лемминкяйнен» объединяются Е. Егоров / Ведомости

Финские YIT Corporation («ЮИТ») и Lemminkäinen Corporation («Лемминкяйнен») договорились о слиянии, сообщили их пресс-службы. YIT поглотит «Лемминкяйнен», в объединенной компании 60% получат владельцы акций YIT, 40% - владельцы акций «Лемминкяйнен».

Предварительный объединенный годовой оборот новой YIT составит примерно 3,4 млрд евро, операционная прибыль - примерно 85 млн евро (по МСФО), говорится в сообщении. В объединенной компании будет занято около 10 000 сотрудников в 11 странах. Эффект синергии будет составлять ежегодно около 40 млн евро, и в общем объеме он реализуется до конца 2020 г.

Сделка должна быть согласована антимонопольным комитетом Финляндии и внеочередными собраниями акционеров YIT и «Лемминкяйнен», которые планируется провести 12 сентября 2017 г.

Объединение планируется осуществить по возможности до 1 ноября 2017 г. или до 1 января 2018 г.

«Объединение создаст финансово устойчивую компанию, двигателем для развития и повышения рентабельности которой является развитие точек роста. Сферы деятельности, в которых обе компании сильны, дополнят и сбалансируют друг друга, а также повысят устойчивость компании к конъюнктурным колебаниям», - говорится в совместном заявлении.

В долгосрочные предварительные финансовые цели объединенной компании включены показатель доходности инвестированного капитала (ROCE) более 12% , степень обеспеченности собственными средствами - более 40%, позитивный денежный поток после оплаты дивидендов, а также ежегодно растущий доход на акцию, говорится в сообщении.

В результате объединения компаний YIT и «Лемминкяйнен» в Северной Европе появится сильный игрок и новатор, приводятся в сообщении слова Матти Вуориа, председателя совета директоров YIT.

В течение последних трех лет руководство «Лемминкяйнен» концентрировалось на усилении финансовых позиций компании и повышении оперативной эффективности, комментирует Берндт Брунов, председатель совета директоров «Лемминкяйнен». Кари Каунискангас, президент и гендиректор YIT ожидает, что объединение позволит создать одну из ведущих на строительном рынке Северной Европы компаний, занимающуюся развитием городской среды.

YIT строит жилье в Петербурге, Москве, Московской области, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону. По данным отчетности, выручка от продаж YIT в России в 2016 г. составила 268 млн евро, на 1% больше, чем в 2015 г., операционный убыток составил 29,3 млн евро вместо прибыли в 600 000 евро в 2015 г. На Россию приходится 15% оборота компании. В 2016 г. YIT продала 3523 квартиры, на 13% больше, чем годом раньше, и начала строительство 2782 новых квартир (+9%).

«Лемминкяйнен», по данным отчетности, в 2016 г. сократила продажи в России на 82,2% до 54,5 млн евро, убыток составил 2,9 млн евро вместо прибыли в 2,9 млн евро в 2015 г. В 2015 г. «Лемминкяйнен» почти на 20% сократила штат российского подразделения и объявила о завершении всех российских девелоперских проектов, компания сосредоточилась на генподрядной работе. Как генподрядчик «Лемминкяйнен» строит сейчас для ЗАО «Балтийская жемчужина» жилой квартал на 936 квартир общей площадью 64 888 кв. м.

YIT в Петербурге в 2017 г. завершает проекты «Смольный проспект» и Fjord на Малом проспекте ВО, в процессе строительства еще два («Новоорловский» и Inkeri). В конце 2016 г. YIT приобрела 2,4 га на Студенческой улице для строительства 40 000 кв. м жилья. Для получения средств на покупку новых участков YIT выставила на торги часть своего проекта «Новоорловский» - за восемь участков общей площадью 21 га компания планировала выручить 3,58 млрд руб, но на торги не поступило заявок.