Недвижимость / Жилая недвижимость

Титов предупредил Мутко об угрозе роста социального напряжения из-за проблем дольщиков

Новые поправки в закон о долевом строительстве не позволяют финансировать проблемные проекты
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру России Виталию Мутко с просьбой принять меры для срочного решения ситуации с проблемными жилыми комплексами. Само письмо есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Титова его подлинность подтвердил.

С 1 сентября 2018 г. строительство «проблемных объектов незавершенного жилищного строительства остановлено», пишет Титов Мутко. В связи с этим возможна ситуация нарастания социального напряжения среди уже неоднократно пострадавших участников долевого строительства. Всего, по данным Минстроя, на территории страны по итогам II квартала 2018 г. насчитывается 880 проблемных объектов, в которых заключено 90 617 договоров долевого участия в строительстве. Кроме того, более 200 000 человек внесены в федеральный реестр пострадавших граждан по объектам, не достроенным в основном еще в 2013-2014 гг.

Такая ситуация сложилась в связи с принятыми поправками в закон о долевом строительстве, согласно которым девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры. При этом на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет.

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