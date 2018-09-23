Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Один на Курском вокзале

Основатель ПИК станет единственным владельцем проекта на Курском вокзале

Структура Юрия Жукова выкупит долю Vesper в проекте жилой башни Chkalov
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Структуры одного из основателей группы ПИК – Юрия Жукова выкупают долю девелопера Vesper в проекте жилого комплекса Chkalov, сообщили три консультанта, работающих с этим проектом, и подтвердили два человека, близких к разным сторонам переговоров. Сделка пока не закрыта, рассказали они, но находится на высокой стадии развития.

Проект Chkalov на площади Курского вокзала – это жилая 21-этажная башня общей площадью 60 400 кв. м. Комплекс также включает в себя торговый центр площадью 10 000 кв. м. В 2016 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что строить Chkalov будут Vesper и компания Ikon Development; информация о проекте есть на сайтах обеих компаний.

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