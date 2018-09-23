Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Один на Курском вокзале
Основатель ПИК станет единственным владельцем проекта на Курском вокзале
Структура Юрия Жукова выкупит долю Vesper в проекте жилой башни Chkalov
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Возможно, бизнес-класс на Курском вокзале не соответствует стратегии девелопера Vesper
investmoscow
Структуры одного из основателей группы ПИК – Юрия Жукова выкупают долю девелопера Vesper в проекте жилого комплекса Chkalov, сообщили три консультанта, работающих с этим проектом, и подтвердили два человека, близких к разным сторонам переговоров. Сделка пока не закрыта, рассказали они, но находится на высокой стадии развития.
Проект Chkalov на площади Курского вокзала – это жилая 21-этажная башня общей площадью 60 400 кв. м. Комплекс также включает в себя торговый центр площадью 10 000 кв. м. В 2016 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что строить Chkalov будут Vesper и компания Ikon Development; информация о проекте есть на сайтах обеих компаний.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}