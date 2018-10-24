Нужны ли москвичам квартиры-аквариумы

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Панорамные окна стали доступны покупателям разных классов жилья. Но не везде они уместны Максим Стулов / Ведомости

«В середине 2000-х на Якиманке в эксплуатацию вводили жилой комплекс, одной из визитных карточек которого стало огромное круглое окно – 7,5 м в диметре, – вспоминает руководитель управления развития «Мосреалстроя» Эраст Жиряков. – Это был настолько уникальный проект, что итальянская фабрика, выполнявшая заказ, полностью закрылась для других клиентов. А когда в Италии проходила контрольная сборка, проезжавшие мимо зеваки останавливали автомобили и аплодировали масштабам задумки. Окно призвано было освещать интерьер двух квартир, и еще тогда, в 2006 г., была реализована система дистанционного управления фрамугами». Сейчас технологии позволяют делать сколь угодно большие окна не только в дорогих домах – лишь бы потенциальные покупатели заинтересовались. Но это далеко не первый пункт в списке приоритетов потребителей и работает как преимущество только при прочих равных (цена, место, планировки и т. д.) с конкурентами.

Впустить в квартиру облака

Стремление к максимальному использованию естественного света привело к тому, что в новых жилых комплексах европейских городов присутствуют панорамное остекление, атриумы, световые окна на потолке и др., рассказывает руководитель проекта «Школа девелопера» Эвелина Ишметова. В качестве примера эксперт приводит Holland Green в Лондоне, MAD building в Осло, жилой квартал на территории ZAC Clichy-Batignolles в Париже. Тенденция не обошла и Россию, где любят «светлые квартиры». Например, в ЖК «Level Амурская» запланированы окна шириной около 3 м, в «Испанских кварталах» при высоте этажа 3,15 м высота окон достигает 2,65 м. В «Новых Ватутинках» окна высотой 2 м начинаются почти у пола. В ЖК Sreda Ишметова отмечает сочетание панорамных, классических и крупноформатных окон. В «Кленовом доме» на Пречистенской набережной при высоте потолков 3,6 м – окна 2,8 х 2,8 м. За счет специальной обработки стекла со стороны улицы они выглядят зеркалом, отражающим иллюзорную кленовую аллею.

Все это проекты разных классов. Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов уверяет: есть покупатели, для которых размер окон важен. По нескольким причинам: это модно, так в комнаты попадает больше света, ну и видно из окна больше. Панорамные окна обязательны для видовых квартир, уверен директор по продажам Optima Development Дмитрий Голев. «Это дает ощущение полета, расширяет пространство, визуально объединяя помещение и улицу, человек чувствует себя свободнее. Пространство и свет – мощнейшие антистрессовые факторы», – говорит о преимуществах больших окон заместитель гендиректора по управлению недвижимостью RD Management Наталья Барамыгина.