На месте Останкинского молочного комбината построят жилой квартал
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Градостроительно-земельная комиссия одобрила возведение жилого квартала в промышленной зоне на 8,9 га на ул. Руставели, следует из ее протокола, с которым ознакомились «Ведомости». Согласно документу под застройку попадают территории Останкинского молочного комбината и Останкинского завода напитков — здесь планируется возвести 386 890 кв. м недвижимости, включая жилье и инфраструктуру.
В качестве заявителя проекта в протоколе указана компания «Плам»: она за свой счет должна провести межевание территории. В этом году она выкупила на торгах в ходе процедуры банкротства Останкинского молочного комбината права на участок на 5,4 га и здания общей площадью более 25 000 кв. м за 540 млн руб. Конечный бенефициар «Плама» – бизнесмен Олег Солнышкин, по данным ЕГРЮЛа. «Плам» действует в интересах инвестгруппы «Платформа», утверждают два консультанта, работавших с ней, и один из ее партнеров. «Платформу» создал крупнейший акционер ГК ПИК Сергей Гордеев, правда, в 2014 г. группа заявляла, что ее единственный владелец – партнер бизнесмена Дмитрий Родин.
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