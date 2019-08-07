На месте Останкинского молочного комбината построят жилой квартал

Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Жилой квартал на молоке и квасе

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Останкинский молочный комбинат - одно из крупнейших молочных предприятий в России, построенное в 1955 г. С 2017 г. является банкротом PhotoXpress

Градостроительно-земельная комиссия одобрила возведение жилого квартала в промышленной зоне на 8,9 га на ул. Руставели, следует из ее протокола, с которым ознакомились «Ведомости». Согласно документу под застройку попадают территории Останкинского молочного комбината и Останкинского завода напитков — здесь планируется возвести 386 890 кв. м недвижимости, включая жилье и инфраструктуру.

В качестве заявителя проекта в протоколе указана компания «Плам»: она за свой счет должна провести межевание территории. В этом году она выкупила на торгах в ходе процедуры банкротства Останкинского молочного комбината права на участок на 5,4 га и здания общей площадью более 25 000 кв. м за 540 млн руб. Конечный бенефициар «Плама» – бизнесмен Олег Солнышкин, по данным ЕГРЮЛа. «Плам» действует в интересах инвестгруппы «Платформа», утверждают два консультанта, работавших с ней, и один из ее партнеров. «Платформу» создал крупнейший акционер ГК ПИК Сергей Гордеев, правда, в 2014 г. группа заявляла, что ее единственный владелец – партнер бизнесмена Дмитрий Родин.