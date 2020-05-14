ВЭБ.РФ нашел покупателя на владельца Kempinski Grand Hotel в Геленджике

ВЭБ.РФ нашел покупателя на владельца Kempinski Grand Hotel в ГеленджикеНо из-за долга в 27 млрд рублей он может не получить контроль над отелем
Госкорпорация ВЭБ.РФ нашла покупателя на имущество девелоперской компании «Отель девелопмент», которая несколько лет назад построила в Геленджике люксовую гостиницу Kempinski Grand Hotel на 379 номеров и апарт-комплекс «Сады морей» на 262 квартиры.
Победителем торгов по продаже 100% ЗАО «Инвестгрупп» стал Прохор Позолотин, по данным сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Этой фирме, как сказано в отчете по оценке ее акций, принадлежат четыре компании, которые и владеют Kempinski Grand Hotel и «Садами морей».
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