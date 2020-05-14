ВЭБ.РФ нашел покупателя на владельца Kempinski Grand Hotel в Геленджике

Победителем торгов по продаже 100% ЗАО «Инвестгрупп» стал Прохор Позолотин, по данным сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Этой фирме, как сказано в отчете по оценке ее акций, принадлежат четыре компании, которые и владеют Kempinski Grand Hotel и «Садами морей».