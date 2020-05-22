Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры арендыЭто одна из мер поддержки пострадавшей от коронавируса экономики
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. Закон также позволяет представителям малого и среднего бизнеса без штрафных санкций разрывать договор аренды в случае отказа собственника помещения снизить арендную плату.
Правительственный законопроект был внесен в Госдуму 7 мая для поддержки экономики и предотвращения последствий от коронавируса. Изначально он разрешал добросовестным арендодателям в одностороннем порядке разрывать договоры с собственниками помещений, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также требовать вернуть обеспечительный платеж.
Владельцы коммерческой недвижимости тогда предупредили, что в случае принятия закона в таком виде рынок ждет крах, а владельцев площадей – массовое банкротство. Позже в законопроект внесли ряд поправок, в том числе разрешающую собственникам помещений не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Проблемы с оплатой аренды в условиях пандемии коронавируса испытывают 42,8% малых и средний компаний, показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Большинство предприятий оценивают свои шансы пережить кризис в 50% и ниже. Также более половины опрошенных компаний отрицательно оценили меры поддержки бизнеса властями.