Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму 7 мая для поддержки экономики и предотвращения последствий от коронавируса. Изначально он разрешал добросовестным арендодателям в одностороннем порядке разрывать договоры с собственниками помещений, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50% с введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также требовать вернуть обеспечительный платеж.