ЦБ не увидел необходимости в регулировании тарифов по ипотечному страхованию

ЦБ не увидел необходимости в регулировании тарифов по ипотечному страхованиюРегулятор по-прежнему настаивает на том, чтобы обязать банки страховать жилье заемщиков
Банк России опубликовал концепцию ипотечного страхования, не внеся в нее предложения банков. Регулятор однозначно намерен переложить расходы по страхованию с заемщиков на банки, не вводя при этом государственное регулирование страховых тарифов. Более того, предполагается узаконить фактически существующее правило включать в пакет помимо страхования залогового имущества также страхование жизни и здоровья (или страхование от несчастных случаев и болезней).
Сейчас формально обязательным является лишь страхование имущества, от остальных видов страховок заемщик в теории может отказаться. Но по факту он скорее всего получит за это повышенную ставку по кредиту. Новая концепция ЦБ лишает банк права ставить одобрение кредита или условия его выдачи (в том числе ставку) в зависимость от наличия у заемщика договора страхования.
Новый механизм страхования ипотечных заемщиков регулятор предложил весной, указав, что таким образом можно будет снизить стоимость кредитов в непростое время. Заключение договора страхования банком, а не заемщиком приведет к его удешевлению, уверен регулятор, так как банк сможет договориться о более низких страховых премиях со страховщиком. Если бы расходы на страхование брали на себя сами банки, то полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в 2019 г. была бы ниже на 0,15–0,67 п. п., считают в ЦБ.
Кроме того, перекладывание на банк всех этапов подбора страховки позволит заемщикам адекватнее оценивать стоимость ипотечных кредитов, ведь стоимость страхования будет сразу же закладываться банком в процентные ставки. Сейчас зачастую заемщик не знает, сколько дополнительно он заплатит за ипотечное страхование, т. е. не получает реальной информации о ПСК.
В минувшем году, по оценке Центробанка, заемщики потратили на страхование в первый год выплаты ипотеки 0,74% от суммы всего кредита, или в среднем 15 800 руб. В 2019 г. крупнейшие ипотечные банки получили 11,3 млрд руб. за обязательные страховки и 28,24 млрд руб. ‒ за дополнительные (жизни, титула, от потери работы и проч.). С 2017 г. доходы банков по этим статьям выросли на 50 и 62% соответственно, хотя страховые тарифы не менялись. Средняя ставка по ипотеке в 2019 г. была 9,94%, а полная стоимость кредитов – 11,41%. Разница между итоговой ставкой и заявленной банками составляет 1,45 п. п. и половина этой разницы – расходы граждан на страхование, отметил ЦБ. Новые правила, согласно оценке ЦБ, позволят снизить ипотечную ставку примерно на 0,5 п. п.
Страховщики новую концепцию оценивают сдержанно. «Безусловно, снижение ставки по ипотеке сейчас является одним из приоритетов, поскольку позволит поддержать граждан в период экономического кризиса из-за коронавируса. Однако, как показывает опыт, самый прямой путь к снижению цены при адекватном качестве продукта – конкуренция, – отмечает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. – Если же выбирать страховую компанию будет банк, то минимальная цена будет единственным фактором отбора. В результате ипотечное страхование может совсем исчезнуть как продукт, защищающий интересы заемщика».
Банки концепцию ЦБ раскритиковали, предупреждая, что перекладывание платы за страховку на них приведет к росту ипотечных ставок. В качестве альтернативы они предложили регулировать страховые тарифы по ипотеке на государственном уровне по аналогии с ОСАГО. Но Центробанк на это не согласен, так как регулирование тарифов может негативно повлиять на доступность и широту выбора страховых продуктов. Регулятивный лаг (время, необходимое на внесение изменений в тарифы) может привести к неадекватности тарифных ставок, особенно в кризисные периоды, полагают в ЦБ. Прямое регулирование величины комиссий банков за продажу страховых продуктов тоже имеет свои недостатки: банки будут искать способы сохранения своей доходности, например путем увеличения стоимости других услуг.
Эксперты уверены, что банки так или иначе будут стараться компенсировать увеличение своих затрат в новых условиях. В конечном итоге это бремя может быть переложено на плечи заемщика, предупреждает директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов полагает, что банки попытаются сохранить доходность, изменив схему выдачи кредита и внедрив элементы социальной инженерии во взаимоотношения с клиентом.
Директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперта РА» Алексей Янин уверен, что произойдет окончательное «закукливание» ипотечного страхования в рамках дочерних страховых компаний крупных банков.