ЦБ не увидел необходимости в регулировании тарифов по ипотечному страхованию

В минувшем году, по оценке Центробанка, заемщики потратили на страхование в первый год выплаты ипотеки 0,74% от суммы всего кредита, или в среднем 15 800 руб. В 2019 г. крупнейшие ипотечные банки получили 11,3 млрд руб. за обязательные страховки и 28,24 млрд руб. ‒ за дополнительные (жизни, титула, от потери работы и проч.). С 2017 г. доходы банков по этим статьям выросли на 50 и 62% соответственно, хотя страховые тарифы не менялись. Средняя ставка по ипотеке в 2019 г. была 9,94%, а полная стоимость кредитов – 11,41%. Разница между итоговой ставкой и заявленной банками составляет 1,45 п. п. и половина этой разницы – расходы граждан на страхование, отметил ЦБ. Новые правила, согласно оценке ЦБ, позволят снизить ипотечную ставку примерно на 0,5 п. п.