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Группа ПИК реализует проекты на Сахалине стоимостью 120 млрд рублей

Девелопер построит 800 000 кв. м. жилья к 2031 году
Юлия Акиньшина
Андрей Гордеев / Ведомости

ГК ПИК построит 800 000 кв. м жилья на Сахалине до 2031 г. Девелопер подписал инвестиционное соглашение с правительством Сахалинской области и администрацией Южно-Сахалинска, говорится в сообщении компании. 

Объем инвестиций в такой проект может составить порядка 120 млрд руб. с учётом инженерной и социальной инфраструктуры, цитируют «РИА Новости» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Производственной базой для реализации проектов компании будут служить как текущие, так и новые строительные мощности в регионе.

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка группы за 2019 г. составила почти 281 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).

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Группа ПИК  в последние годы активно скупает крупные жилые проекты. Среди последних сделок – приобретение Московского трубозаготовительного комбината на Ижорской улице у «Дон-строй инвеста». На его территории можно возвести 475 000 кв. м недвижимости, из которых 404 000 кв. м – жилье. Кроме того, ПИК выкупила у бывшего вице-президента нефтегазовой компании «Итера» Александра Удодова участок в 2,1 га на Симоновской набережной под строительство 68 000 кв. м, а у Coalco Василия Анисимова – территорию завода «Филит» на ул. Барклая. Там будет жилой квартал на 166 000 кв. м. Еще один крупный проект – на 400 000 кв. м (из них 260 000 кв. м – жилье) компания будет строить на Пресненском Валу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных