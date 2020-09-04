Группа ПИК реализует проекты на Сахалине стоимостью 120 млрд рублей

Группа ПИК реализует проекты на Сахалине стоимостью 120 млрд рублейДевелопер построит 800 000 кв. м. жилья к 2031 году
ГК ПИК построит 800 000 кв. м жилья на Сахалине до 2031 г. Девелопер подписал инвестиционное соглашение с правительством Сахалинской области и администрацией Южно-Сахалинска, говорится в сообщении компании.
Объем инвестиций в такой проект может составить порядка 120 млрд руб. с учётом инженерной и социальной инфраструктуры, цитируют «РИА Новости» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Производственной базой для реализации проектов компании будут служить как текущие, так и новые строительные мощности в регионе.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России, в 2019 г. она, по данным рейтинга Infoline Building Russia, построила более 2 млн кв. м. Выручка группы за 2019 г. составила почти 281 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23,1%).
Группа ПИК в последние годы активно скупает крупные жилые проекты. Среди последних сделок – приобретение Московского трубозаготовительного комбината на Ижорской улице у «Дон-строй инвеста». На его территории можно возвести 475 000 кв. м недвижимости, из которых 404 000 кв. м – жилье. Кроме того, ПИК выкупила у бывшего вице-президента нефтегазовой компании «Итера» Александра Удодова участок в 2,1 га на Симоновской набережной под строительство 68 000 кв. м, а у Coalco Василия Анисимова – территорию завода «Филит» на ул. Барклая. Там будет жилой квартал на 166 000 кв. м. Еще один крупный проект – на 400 000 кв. м (из них 260 000 кв. м – жилье) компания будет строить на Пресненском Валу.