Группа ПИК реализует проекты на Сахалине стоимостью 120 млрд рублей

Группа ПИК в последние годы активно скупает крупные жилые проекты. Среди последних сделок – приобретение Московского трубозаготовительного комбината на Ижорской улице у «Дон-строй инвеста». На его территории можно возвести 475 000 кв. м недвижимости, из которых 404 000 кв. м – жилье. Кроме того, ПИК выкупила у бывшего вице-президента нефтегазовой компании «Итера» Александра Удодова участок в 2,1 га на Симоновской набережной под строительство 68 000 кв. м, а у Coalco Василия Анисимова – территорию завода «Филит» на ул. Барклая. Там будет жилой квартал на 166 000 кв. м. Еще один крупный проект – на 400 000 кв. м (из них 260 000 кв. м – жилье) компания будет строить на Пресненском Валу.