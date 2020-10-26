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ПИК может поучаствовать в застройке промзоны в Очакове-Матвеевском

Группа ведет переговоры с акционерами Evraz Group о партнерстве
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа ПИК будет участвовать в застройке территории промзоны в Очакове-Матвеевском, права на которую сейчас принадлежат структуре девелопера «Ферро-строй». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. Речь, по их словам, идет о 73 га между Аминьевским шоссе, проездом Стройкомбината, Очаковским шоссе и Проектируемым проездом № 3520. Там, как сообщали ранее консультанты, работавшие с этой площадкой, планируется построить 1,22 млн кв. м недвижимости, из которых 700 000 кв. м – жилье. Разработкой проекта планировки территории занимается компания «Финетикс», рассказывал в прошлом году представитель Москомстройинвеста. Эта фирма связана с «Ферро-строем», который принадлежит акционерам Evraz Group Александру Абрамову и Александру Фролову, а также членам команды Романа Абрамовича – Андрею Городилову и Ирине Панченко.

«Ферро-строй» был создан в 2002 г. За это время компания реализовала более 30 проектов, сказано на ее сайте. Сейчас в ее портфеле около 2 млн кв. м, среди них, к примеру, жилой комплекс «Ривер парк» на 600 000 кв. м, который строится совместно с Aeon Corporation Романа Троценко на месте Московского судостроительного и судоремонтного завода в Нагатинском затоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных