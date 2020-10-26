ПИК может поучаствовать в застройке промзоны в Очакове-Матвеевском

Группа ПИК будет участвовать в застройке территории промзоны в Очакове-Матвеевском, права на которую сейчас принадлежат структуре девелопера «Ферро-строй». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. Речь, по их словам, идет о 73 га между Аминьевским шоссе, проездом Стройкомбината, Очаковским шоссе и Проектируемым проездом № 3520. Там, как сообщали ранее консультанты, работавшие с этой площадкой, планируется построить 1,22 млн кв. м недвижимости, из которых 700 000 кв. м – жилье. Разработкой проекта планировки территории занимается компания «Финетикс», рассказывал в прошлом году представитель Москомстройинвеста. Эта фирма связана с «Ферро-строем», который принадлежит акционерам Evraz Group Александру Абрамову и Александру Фролову, а также членам команды Романа Абрамовича – Андрею Городилову и Ирине Панченко.