В Москве введено рекордное за последние шесть лет количество офисов

В первом полугодии 2021 г. в Москве было введено 446 000 кв. м офисных площадей, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. По ее данным, это самый высокий показатель за последние шесть лет – во второй половине 2015 г. в российской столице было построено 497 200 кв. м офисов. Такие же данные по этому году и у Colliers, правда, в этой компании считают, что предыдущий рекорд был в 2014 г. – тогда в первом полугодии было введено 540 000 кв. м.