В Москве введено рекордное за последние шесть лет количество офисов

В Москве введено рекордное за последние шесть лет количество офисовНесмотря на пандемию, почти все они уже заполнены арендаторами или куплены
В первом полугодии 2021 г. в Москве было введено 446 000 кв. м офисных площадей, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. По ее данным, это самый высокий показатель за последние шесть лет – во второй половине 2015 г. в российской столице было построено 497 200 кв. м офисов. Такие же данные по этому году и у Colliers, правда, в этой компании считают, что предыдущий рекорд был в 2014 г. – тогда в первом полугодии было введено 540 000 кв. м.
В 2020 г. большая часть строек была приостановлена в связи с пандемией коронавируса, напоминает директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели. В итоге, по данным CBRE, за весь прошлый год было построено всего 204 219 кв. м. В этом же году были завершены проекты, которые находились на финальной стадии реализации, говорит Боннели.