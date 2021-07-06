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В Москве введено рекордное за последние шесть лет количество офисов

Несмотря на пандемию, почти все они уже заполнены арендаторами или куплены
Дарья Молоткова
Большая часть проектов, введенных в этом году, возводилась под нужды конкретных компаний /Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2021 г. в Москве было введено 446 000 кв. м офисных площадей, следует из отчета консалтинговой компании CBRE. По ее данным, это самый высокий показатель за последние шесть лет – во второй половине 2015 г. в российской столице было построено 497 200 кв. м офисов. Такие же данные по этому году и у Colliers, правда, в этой компании считают, что предыдущий рекорд был в 2014 г. – тогда в первом полугодии было введено 540 000 кв. м.

В 2020 г. большая часть строек была приостановлена в связи с пандемией коронавируса, напоминает директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели. В итоге, по данным CBRE, за весь прошлый год было построено всего 204 219 кв. м. В этом же году были завершены проекты, которые находились на финальной стадии реализации, говорит Боннели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных