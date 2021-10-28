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Мэрия Москвы не смогла добиться в суде сноса трети Усачевского рынка

Обычно власти Москвы выигрывают 80% таких дел
Мария Котова Антон Филатов
Оспариваемые мэрией площади занимали около трети всего Усачевского рынка / Максим Стулов / Ведомости

Департаменту имущества Москвы не удалось признать часть Усачевского рынка в Хамовниках самовольной постройкой и добиться ее сноса. 27 октября арбитражный суд столицы прекратил производство по делу, следует из картотеки арбитражных дел.

Департамент обратился с исковым заявлением к ООО «Усачевский рынок» в апреле этого года. Согласно материалам суда, претензии возникли из-за антресоли первого этажа здания площадью 1330 кв. м, а также пристройки к цокольному и первому этажу (388 кв. м). По мнению представителей ведомства, эти площади были построены без получения разрешений, в связи с чем подлежат сносу. Компания прошла необходимые процедуры по приведению имущественных отношений в соответствие с законодательством, объясняет Александр Альхов, исполнительный директор Gremm Group, под управлением которой находится Усачевский рынок. В результате, по его словам, мэрия Москвы отказалась от заявленных требований. Представитель департамента имущественных отношений комментариев не предоставил. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных