Мэрия Москвы не смогла добиться в суде сноса трети Усачевского рынка

Департамент обратился с исковым заявлением к ООО «Усачевский рынок» в апреле этого года. Согласно материалам суда, претензии возникли из-за антресоли первого этажа здания площадью 1330 кв. м, а также пристройки к цокольному и первому этажу (388 кв. м). По мнению представителей ведомства, эти площади были построены без получения разрешений, в связи с чем подлежат сносу. Компания прошла необходимые процедуры по приведению имущественных отношений в соответствие с законодательством, объясняет Александр Альхов, исполнительный директор Gremm Group, под управлением которой находится Усачевский рынок. В результате, по его словам, мэрия Москвы отказалась от заявленных требований. Представитель департамента имущественных отношений комментариев не предоставил. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.