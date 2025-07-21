ГК ПИК может уже в ближайшее время продать крупный офис на «Белорусской»

Девелопер Forma (входит в ГК ПИК) нашел несколько претендентов на строящийся рядом с Белорусским вокзалом бизнес-центр Frame Workplace (69 700 кв. м). Об этом рассказали три консультанта, работающих с разными сторонами переговоров. По их словам, среди претендентов – инвесткомпании Central Properties и НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина. Причем если данный актив в итоге приобретет первый инвестор, то он может сдать площади в этом офисе в аренду Т-банку, говорят два собеседника «Ведомостей». Еще один утверждает, что Central Properties и НТК могут в итоге договориться о совместных инвестициях в данный комплекс. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Другие компании, которые рассматривают возможность покупки Frame, они не назвали.