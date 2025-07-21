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ГК ПИК может уже в ближайшее время продать крупный офис на «Белорусской»

Переговоры о покупке центра Frame Workplace ведут несколько компаний, включая Central Properties
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Девелопер Forma (входит в ГК ПИК) нашел несколько претендентов на строящийся рядом с Белорусским вокзалом бизнес-центр Frame Workplace (69 700 кв. м). Об этом рассказали три консультанта, работающих с разными сторонами переговоров. По их словам, среди претендентов – инвесткомпании Central Properties и НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина. Причем если данный актив в итоге приобретет первый инвестор, то он может сдать площади в этом офисе в аренду Т-банку, говорят два собеседника «Ведомостей». Еще один утверждает, что Central Properties и НТК могут в итоге договориться о совместных инвестициях в данный комплекс. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Другие компании, которые рассматривают возможность покупки Frame, они не назвали.

Представитель Forma сообщил, что «компания не комментирует слухи». В Central Properties от комментариев отказались. Связаться с НТК не удалось. А представитель Т-банка информацию о переговорах опроверг.

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