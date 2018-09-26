Что не так в законопроекте о переводе апартаментов в жилье

Попытки поставить знак равенства между апартаментами и жильем то и дело терпят фиаско. На днях, по информации СМИ, Минэкономразвития отказалось поддержать очередной законопроект, уравнивающий в правах владельцев жилья и апартаментов.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов», который не понравился экспертам из ведомства Максима Орешкина, был внесен на рассмотрение в Госдуму в июне. Документ предлагает переводить апартаменты в статус жилья, что восстановит покупателей в якобы нарушенных правах - начиная с невозможности получить прописку и заканчивая отсутствием социальной инфраструктуры.

Зачем переводить коммерческий объект в статус жилой недвижимости? В законопроекте это объясняется заботой о гражданах. Однако для «жилых апартаментов» в документе не предусмотрено никаких стандартов или требований. К примеру, социальная инфраструктура предусмотрена, но строить ее девелоперов не обяжут – все необходимое разместится в зонах жилой застройки «по соседству». Впрочем, постоянную регистрацию в жилых апартаментах законопроект не предусматривает, поэтому ходить в эти «соседние» сады и школы дети все равно не смогут.

Что в итоге? Вроде помещение жилое, но отправить детей в детский сад или школу по месту жительства невозможно, так же как получить регистрацию, воспользоваться медицинскими услугами системы ОМС, социальными льготами. Не получится оплачивать коммунальные услуги по тарифам для жилых помещений и получать субсидии и компенсацию расходов. Получается, что это медвежья услуга для покупателей и откровенная подножка застройщикам жилья.

Апарт-отели - это гостиничные объекты для временного проживания, они требуют гостиничной, а не жилой инфраструктуры. Девелоперы изначально не строили в таких проектах школы и сады. А покупатели знали, что приобретают коммерческий объект для инвестиций или собственных нужд, но никак не для проживания.

Так к чему этот закон? С 1 июля 2019 г. все апарт-комплексы должны в соответствии с законом «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации...» проходить процедуру классификации. А перевод апартаментов в категорию жилой недвижимости позволит строителям «псевдожилья» избежать классификации и связанных с ней сложностей. И вовсе не помешает покупателям «жилых апартаментов» сдавать их в аренду - правда, уже нелегально.

В Москве еще при Лужкове была запущена целая программа строительства гостиниц, под которую в центре города было выделено несколько сотен участков. На многих возвели «апарт-отели», которые в итоге были распроданы как жилье, но проживать постоянно там нельзя.

Безусловно, законодатели хотят легализовать «грехи прошлого». Однако при этом важно не разрушить градостроительную политику, социальную обеспеченность граждан, цивилизованную туриндустрию.