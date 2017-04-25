Собянин назвал уткой информацию о деревянных домах на месте пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал уткой информацию о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек.

«Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка», - написал мэр в своем Twitter. Он уточнил, что для переселения из пятиэтажек будут строиться дома из «современных энергоэффективных панелей и монолита».

Накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что обсуждал с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможное строительство в городе деревянных домов. Правда, министр особо подчеркнул, что это не имеет отношения к будущей реновации столицы и обсуждалось «не в привязке к сносу пятиэтажек». «Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы (вопрос использования деревянного домостроения) и получили от него поддержку в части эксперимента», - сказал Мантуров в понедельник в Доме приемов федеральных земель Нижней Саксонии. «Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкции деревянного домостроения», - уточнил он.